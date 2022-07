Nascondeva la droga nel centro storico: in manette spacciatore cassanese

Scacco allo spaccio di droga nel nostro paese grazie all'impegno dei Carabinieri della locale stazione di Cassano delle Murge. I militari guidati dal maresciallo Ugo Coppola hanno arrestato ieri pomeriggio in pieno centro un 21enne del luogo con precedenti specifici. Grazie ad una attenta e approfondita attività di osservazione e di indagine, i Carabinieri di Cassano hanno sorpreso il giovane nei pressi di piazza Rossani, dinanzi alla sala consiliare e a pochi metri dall'area giochi per bambini, con addosso 30 dosi di cocaina e diversi grammi di hashish, tutta droga pronta per lo spaccio. Gli appostamenti dei Carabinieri hanno consentito di scoprire che il 21enne nascondeva gli stupefacenti in una grondaia di una abitazione all'interno del centro storico di Cassano, dalla quale poi riforniva i consumatori che a lui si rivolgevano, locali e provenienti dai paesi vicini. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di scoprire e sequestrare anche l'attrezzatura per il confezionamento della droga. Convalidato l'arresto, il 21enne ora si trova agli arresti domiciliari.