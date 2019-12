Vento forte e neve fino a quote basse: allerta 'gialla' sulla Puglia

Sarà all'insegna del freddo e delle temperature rigide l'ultimo weekend del 2019.

In queste ore un'ondata di freddo artico sta per investire il sud e in particolare proprio il versante adriatico.

A partire dalle prime ore di domani, sabato 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo 'gialla' per rischio neve e vento su alcune zone della regione, tra cui la Puglia centrale adriatica.

Nel dettaglio, sono previsti "venti forti o di burrasca nord-orientali sulla Puglia, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate sulle coste esposte". E ancora, a partire dalla mezzanotte e per le successive 24-36 ore, "nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati".