Strada dissestata e pericolosa a Lagogemolo, ma non interessa a nessuno

Vie disseminate da grosse buche, asfalto sgretolato, dossi e cunette: è il ricco repertorio del degrado della rete stradale a Cassano.

Una nuova segnalazione ci giunge da un cittadino dei borghi, che lamenta l'inerzia delle istituzioni locali e l'ennesimo disagio che - assciura il cittadino - patiscono i residenti delle zone extra urbane.



«Oltre un anno fa - ci segnala il lettore - lungo la strada che da via Mercadante conduce verso il Ristorante “Il Portico” sono stati effettuati dei lavori di allacciamento, presumibilmente da parte di privati, con rottura della strada di circa 200 metri; tale rottura non è stata del tutto riparata ed ha ridotto la carreggiata rendendo quel tratto a rischio incidente».

«Mi sono rivolto al personale del corpo di polizia locale - ci racconta il lettore - che ha preso visione del guasto confermandomi che si tratta di lavori privati al termine dei quali non si è provveduto al ripristino dello stato preesistente gli stessi. La mia segnalazione, quindi, è volta a sottolineare come, in questo caso, non si chiede all’amministrazione comunale di intervenire economicamente ma di far rispettare una banale regola prima ancora che un articolo di legge: il rispetto e la tutela del bene pubblico che se non assicurato produce, come in questo caso, danno ad altri cittadini».

Il rispetto delle cose comuni e delle regole: una ovvietà, ma che a Cassano potrebbe trasformarsi in una pura utopia. Vedremo.