Tragedia a Bari, incendio in centro: muore Angela Lee, lettrice di lingua inglese all'Università

Una donna è morta in un incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio, in un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Quintino Sella, ad angolo con via Putignani.

L'intervento dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 18: per cause ancora da accertare, le fiamme si sono propagate nell'abitazione.

Secondo prime ipotesi la donna sarebbe rimasta intossicata dal troppo fumo: invano gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarla.

Le fiamme avrebbero completamente distrutto l'appartamento.

La vittima è Angela Lee, di Glasgow, lettrice di inglese della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari, molto conosciuta anche a Cassano.

Sul posto sono al lavoro il pm di turno del Tribunale di Bari, Marcello Barbanente, e il medico legale, Francesco Introna.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme a diverse squadre di vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale.

È stato anche necessario bloccare il traffico per consentire ai soccorsi di intervenire.