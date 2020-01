Assenteismo all'Arif, la Digos denuncia due dipendenti e un lavoratore stagionale

L’Atletico Cassano espugna Melilli: “pellicani” ai quarti di Coppa Italia

Atletico Cassano corsaro a Melilli: i “pellicani” battono 4-2 i padroni di casa dell’Assoporto e si qualificano ai quarti di finale di Coppa Italia. Accoppiamento non certo benevolo per gli uomini di mister Parrilla che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale nell’ultima