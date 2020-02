I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla tutela del patrimonio pubblico e privato, nel quartiere Carrassi a Bari, lungo la Strada Vassallo, alle 6.30 di ieri mattina, hanno sorpreso in flagranza del reato di furto aggravato L.A. 25enne di Bari ed R.M. 30enne di Cassano delle Murge.

I due, travisati ed armati di cacciavite, dopo aver forzato tre distributori automatici di bevande all’interno dell’Istituto Scolastico “El/7 c.d. Montello S.M. Santomauro” e prelevato il denaro contante in essi contenuto, alla vista dei militari, hanno tentato di scappare, venendo subito bloccati e tratti in arresto. L.A. è stato anche deferito per violazioni alle prescrizioni dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Su ordine della competente autorità giudiziaria sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Un passamontagna, un cacciavite ed i cellulari sono stati posti sotto sequestro.