Incidente stradale sulla strada provinciale Acquaviva - Cassano

Poco prima delle ore 20 di ieri sera due auto si sono scontrate sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti a Cassano delle Murge.

L'impatto è avvenuto nei pressi della rotatoria.

Ad essere coinvolte una Dacia bianca e una Opel Zaffira Blu.

Non si conoscono, per ora, le cause dell'incidente.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Acquaviva e un mezzo del 118.



Fortunatamente non risultano esserci feriti gravi.