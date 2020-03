Coronavirus, Emiliano: «Invito le famiglie a non mandare i figli a scuola»

«Invito le famiglie a non mandare a scuola i propri figli. La mia ordinanza consentirà alle famiglie di non mandare a scuola i propri figli ma soprattutto consentirà di tutelare anche gli insegnanti. Da oggi la Regione Puglia invita tutte le famiglie pugliesi e tutti gli studenti a non frequentare luoghi scolastici a tutela della propria salute».

Lo ha detto il Governatore Michele Emiliano nel corso di una conferenza stampa oggi per illustrare il contenuto della sua ordinanza. Il Governatore ha spiegato che non poteva emettere una ordinanza di chiusura delle scuole perché sarebbe stata impugnata come accaduto nelle Marche. Allora ha fatto un altro tipo di ordinanza. «La didattica - ha detto - è meno importante della salute degli alunni e della salute pubblica. Non lo dico io ma la Costituzione».

«Ho le fotografie di alcune classi dove sono stipati in tantissimi e quindi la distanza non si può tenere. A maggior ragione gli studenti hanno diritto di essere assenti durante questo periodo, 15 giorni, verificheremo se servirà prorogarlo. L’ordinanza non contiene nulla di straordinario. È tutto nel principio di precauzione».