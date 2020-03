Coronavirus: duemila autosegnalazioni per rientri in Puglia

Sono 2000 le persone che oggi hanno compilato il modulo di auto segnalazione on line per essere rientrate in Puglia. Il dato e' aggiornato alle 21 di stasera.

Lo rende noto la Regione, attraverso il presidente Michele Emiliano che cosi' commenta: "La nostra ordinanza e' valida e va rispettata".

Emiliano, la scorsa notte ha firmato il provvedimento con cui obbliga alla quarantena domiciliare per 14 giorni tutti coloro che da ieri sono rientrati in Puglia dalle regioni del Nord maggiormente interessate dall'epidemiad di coronavirus.

Il capo dell'Avvocatura regionale, Rossana Lanza spiega: "Le disposizioni interpretative rese dal capo della Protezione civile sulla portata dell'articolo 1 lettera A del decreto del presidente del consiglio di oggi (quello che vieta gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori piu' colpiti dal Covid-19), confermano e non sono in contrasto con quanto stabilito dal presidente della Regione Puglia che ha disposto l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni per chi rientra in Puglia al fine di soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza. L'ordinanza della Regione Puglia non impedisce l'ingresso nel territorio pugliese, bensi' impone solo un obbligo di cautela al solo fine di prevenire la diffusione del virus, trattandosi di individui che provengono da zone per le quali la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con il medesimo decreto ha disposto di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per comprovate e esigenze lavorative o situazioni di necessita' o per motivi di salute. Quanto agli ulteriori chiarimenti interpretativi - prosegue Rossana Lanza - relativi ai casi in cui non sia applicano le disposizioni limitative del decreto, anche il presidente della Regione Puglia ha emanato una ordinanza con la quale specifica i casi in cui le limitazioni della sua ordinanza non si applicano".

Il presidente Emiliano afferma: "La risposta di 2000 pugliesi all'ordinanza e' un fatto positivo Compilando il modulo per segnalare il loro arrivo in Puglia di fatto queste persone si mettono in isolamento a casa per 14 giorni, i pugliesi stanno dimostrando grande senso di responsabilita'. Un pensiero riconoscente va anche alle migliaia di nostri corregionali che hanno deciso di rimanere al Nord per senso di responsabilita' nei confronti dei loro cari e della loro terra. Sono tantissimi e dalla Puglia a loro va il nostro grazie".