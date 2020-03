Emergenza sanitaria, PD: "Sospendere il pagamento dei tributi"

Sospensione del pagamento dei tributi e maggiori controlli in paese.

A chiederli il Partito Democratico di Cassano.

"Abbiamo sensibilizzato l’Amministrazione Comunale nella persona della Sindaco Dott.ssa Di Medio - afferma in una nota la segreteria Enza Battista - affinchè possa, con misure concrete, aiutare quanti in questo momento emergenziale stanno avendo difficoltà economiche e di liquidità monetaria.

A tal fine abbiamo suggerito la sospensione a data successiva del pagamento dei tributi comunali, specialmente per i commercianti e aziende produttive che in questo frangente non possono permettersi esborsi vista la limitata o ridimensionata attività lavorativa. Misura che sarebbe opportuno estendere a tutta la cittadinanza".

"Abbiamo altresì chiesto - continua Battista - una maggiore vigilanza circa il rispetto del DPCM, incrementando i controlli da parte della Polizia Locale, che pone importanti limitazioni agli spostamenti delle persone e detta altre regole stringenti sui comportamenti da adottare".