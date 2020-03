Mercati settimanali, nuove disposizioni dal Comune

La sindaca Maria Pia Di Medio ha emanato stamattina nuove disposizioni per quanto riguarda i mercati settimanali.

Considerato «l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale», la sindaca Di Medio ha ritenuto che «l’attuale ubicazione del mercato di piazza Galilei comporta, in alcuni punti, condizioni di particolare affollamento tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Il mercato del venerdì, invece, potrà effettuarsi solo per la vendita di generi alimentari.

Nel dettaglio le nuove disposizioni:

il mercato settimanale del martedì è spostato da piazza Galileo Galilei a piazza Merloni e piazzale Tagariello;

il mercato settimanale del venerdì sito in piazza Merloni e piazzale Tagariello è sospeso, salvo che per la vendita di generi alimentari.

Le nuove disposizioni sono state emanate «in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico».

Nella stessa ordinanza la sindaca Di Medio ricorda che la violazione di quanto disposto dal DPCM comporterà la chiusura dell’esercizio commerciale.

A tutela invece della propria e altrui salute, altri esercizi commerciali cassanesi, pur non avendone un obbligo, hanno deciso di chiudere temporaneamente l'attività.