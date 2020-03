Emergenza coronavirus, ecco come si svolgerà il servizio delle tre farmacie cassanesi

Le farmacie di Cassano continueranno a svolgere la propria attività a battenti aperti, rispettando però le norme previste per evitare il contagio da coronavirus.

È quanto comunicano i gestori delle tre farmacie cassanesi: Farmacia “Giorgio”, Farmacia “Palazzo” e Farmacia “Madonna degli Angeli”.

Recepita la nota della Regione Puglia del 12 marzo 2020, i titolari delle farmacie di Cassano spiegano che le farmacie "continueranno ad operare a battenti aperti limitando l’accesso a max 3 persone per volta per consentire le distanze regolamentate dai decreti nazionali; che modificheranno da subito gli orari pomeridiani di apertura al pubblico restando aperti dalle 15:30 alle 19:00 avendo constatato la rarefazione di circolazione dei cittadini dopo questo orario, oltre che per motivi di sicurezza personale; che conserveranno tutte l’estensione di orario al sabato mattina; la domenica pomeriggio la farmacia di turno opererà a battenti chiusi al fine di consentire riposo ai dipendenti, oltre che per i motivi di sicurezza".

«Contestualmente dichiariamo la nostra disponibilità TOTALE a modificare quanto comunicatovi all’insorgere di qualunque esigenza che richieda il nostro impegno di carattere Regionale o Comunale», concludono i farmacisti cassanesi nella nota informativa.