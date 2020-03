Coronavirus, primo caso di contagio a Cassano

Primo caso acclarato di un contagio da coronavirus a Cassano delle Murge.

Lo ha reso noto la Sindaca Maria Pia Di Medio su conferma del Servizio Prevenzione della Asl Bari.

Si tratta di un uomo recatosi al Policlinico di Bari per altra patologia ma poi risultato positivo al tampone del Covid-19.

L'uomo è stato messo in quarantena assieme a tutta la sua famiglia.

«Sapevo - scrive la sindaca su Facebook - che questo momento sarebbe arrivato anche per Cassano. Un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus ed è ricoverato. In questo momento la Asl sta conducendo tutte le verifiche per ricostruire i contatti del soggetto e sta disponendo per questi la quarantena fiduciaria.

In questo momento ancora di più occorre mostrare grande senso di responsabilità e Vi chiedo nuovamente di RESTARE A CASA ed uscire solo per le necessità usando la cautela, la prudenza e rispettando le regole semplici che già tutti conosciamo. I cassanesi sono forti ed è questo il momento di dimostrarlo».