Emergenza coronavirus, iniziato in Puglia l'uso del farmaco anti artrite

In Puglia, «in alcuni pazienti selezionati, contagiati dal coronavirus, è già iniziata già la somministrazione del farmaco Tocilizumab», il farmaco anti artrite reumatoide che, a Napoli, ha permesso a tre pazienti ricoverati in terapia intensiva di riprendersi.

Lo ha annunciato il responsabile della task force regionale, Pierluigi Lopalco, rispondendo ad una domanda in videoconferenza stampa organizzata per presentare il piano ospedaliero anticoronavirus. Il farmaco non previene l’infezione da coronavirus ed è stato testato solamente sugli ammalati molto gravi.

Dai primi dati a disposizione in Italia il Tocilizumab sta dando buoni risultati nei casi gravi di polmonite interstiziale e per questo la Regione Puglia, la settimana scorsa, ha chiesto e ottenuto dalla Roche, la società che lo produce, di poter aver delle scorte.