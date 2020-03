Peggiorano le condizioni meteo: allerta arancione per vento

Peggiorano ulteriormente le condizioni meteo su Bari e provincia: la Protezione Civile Regionale della Puglia ha diramato un'allerta meteo arancione per vento e gialla per pioggia forte valida da questo pomeriggio e per le successive 40-46 ore.



Previsto l'arrivo di raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.