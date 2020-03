Covid 19, sospesi i termini di versamento dei tributi

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, e con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

E' una delle misure per fronteggiare l'emergenza disposta dalla sindaca Maria Pia Di Medio stamattina con propria ordinanza.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

«In attesa di ulteriori misure di indirizzo economico finanziario nazionale - fanno sapere dal Comune - restano invariate, al momento, tutte le altre scadenze previste per giugno che, certamente, avremo cura di posticipare in ossequio a quello che sarà l'indirizzo nazionale ed in ottemperanza agli spazi di manovra concessi all'autonomia dell'Ente».



«L'interesse - conclude l'amministrazione comunale - è quello di non vessare la comunità già fortemente colpita da questa immane tragedia».