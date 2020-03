“Carrello della Carità”, Caritas, Santuario e Comune in campo per chi è nel bisogno

La Caritas delle Comunità Ecclesiali di Cassano delle Murge, Santa Maria Assunta, Madonna delle Grazie e Santuario Santa Maria degli Angeli, con il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e in sinergia con l’Assessorato ai Servizi Sociali continua e rafforza il servizio di accompagnamento delle fragilità e povertà del territorio.

Ogni Caritas è all’opera e risponde nel miglior modo possibile alle situazioni di emergenza provocate dal coronavirus.

Si attiva “il Carrello della Carità” presso le attività commerciali che hanno aderito ed espongono il manifesto dedicato in attesa della risposta di altre realtà che saranno inserite in elenco.

All’uscita dei Supermercati o delle attività commerciali disponibili, sarà posto un carrello vuoto. Chi lo desidera potrà depositare viveri di prima necessità e prodotti per la pulizia personale e di casa. Un incaricato della Caritas provvederà al ritiro di quanto è stato donato, distribuendolo alle Caritas parrocchiali



Il “Carrello della Carità” è un’iniziativa che aderisce all’invito-decreto “#iorestoacasa” consentendo di pensare ai più poveri.

Non è necessario uscire appositamente: allungando la lista della propria spesa familiare (da preparare prima di uscire, per evitare lungaggini e assembramenti), si aggiunga quanto si desidera donare. Il carrello a disposizione fungerà da raccoglitore.

Alcune attività commerciali non hanno i carrelli: sarà possibile accendere un buono spesa versando alla cassa il corrispettivo di quanto si desidera offrire. Gli incaricati Caritas provvederanno a convertire il buono in prodotti, prevalentemente freschi, per distribuirli.





Si ringraziano le attività commerciali che hanno aderito e che aderiranno al “Carrello della Carità”.

Indichiamo il numero di conto corrente delle parrocchie per consentire donazioni specificando la



Causale: EMERGENZA CORONAVIRUS CARITAS 2020

Parrocchia Santa Maria Assunta IBAN IT60 F084 6041 4300 0000 0905 115

Parrocchia Santa Maria delle Grazie IBAN IT88 P084 6041 4300 0000 1597 911



Per contattare e/o chiedere informazioni ecco i numeri attivi delle diverse Caritas e i servizi sociali

Parrocchia Santa Maria Assunta

Parrocchia Santa Maria delle Grazie 080 764944 (Casa Betania)

Servizi Sociali 080 3211204 080 3211507

Polizia Municipale 080 3211600

Cell Parrocchiale 376 0190431

Cell Caritas 376 0190496

Per aggiornamenti pagina facebook: Carrello Della Carità Caritas

Grazie per la vostra generosità!

I presbiteri delle comunità di Cassano delle Murge