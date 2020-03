Gelate e gasolio agricolo, due avvisi dal Comune

In conseguenza delle gelate verificatesi il 23, 24 e 25 marzo 2020, che hanno determinato ingenti danni soprattutto ai mandorleti e ciliegeti compromettendo il raccolto, il Comune di Cassano delle Murge ha inoltrato all'assessorato dell'Agricoltura della Regione Puglia richiesta di sopralluogo al fine di effettuare una stima dei relativi danni.

Pertanto risulta necessario per le aziende agricole che abbiano subito danni di notevole entità alle colture agricole come conseguenza delle citate gelate, presentare un'apposita segnalazione al comune di Cassano delle Murge utilizzando preferibilmente il modulo disponibile sul sito del Comune che dovrà essere trasmesso mediante pec all'indirizzo comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it. L'Ufficio agricoltura è a disposizione per ulteriori informazioni.

L'Amministrazione Comunale, inoltre,a seguito di indicazioni ricevute dalla Regione Puglia, informa tutti gli operatori interessati che, al fine di semplificare la procedura per l'assegnazione del gasolio agricolo SOLO PER CHI NON HA ANCORA OTTENUTO IL LIBRETTO UMA PER L'ANNO 2020, nella misura del 50%, rispetto a quanto ricevuto l'anno precedente, sarà consentito il prelievo di carburante attraverso la presentazione di auto dichiarazione, corredata di copia di documento di identità, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio agricoltura.