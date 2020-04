Covid-19, quattro casi di isolamento domiciliare a Cassano.

«Apprendo oggi, - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Cassano, e il messaggio, ancorché non firmato, dovrebbe essere attribuibile alla sindaca Di Medio - che sul nostro territorio è stato disposto l'isolamento domiciliare per 4 concittadini ma ancora non c'è comunicazione ufficiale di altri soggetti positivi al virus.In un momento delicato come questo la macchina burocratica fatica a trasmettere dati con tempestività. Purtroppo, i dati numerici servono a poco. Il Servizio di prevenzione e la Prefettura stanno lavorando per arginare i focolai che di volta in volta in provincia si creano. Dobbiamo avere fiducia nel lavoro delle istituzioni e, quando l'emergenza sarà terminata, sarà il tempo delle valutazioni. Oggi invito i miei concittadini a stare chiusi in casa per quanto possibile e ad uscire solo se necessario rispettando le regole. Diffidate dalle catene di audio ed immagini Whatsapp che circolano. Non siate responsabili di veicolare notizie false e sempre dannose per i soggetti che, inconsapevoli, vengono individuati come untori. Di volta in volta, appena arrivano notizie ufficiali e certificate, sarà mia cura diffonderle e renderle note alla cittadinanza. RESTATE A CASA, SOLO COSÌ RIUSCIREMO A VINCERE!».