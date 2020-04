Covid-19, a Cassano un servizio di supporto psicologico gratuito​ per le persone in difficoltà

Anche a Cassano un servizio di supporto psicologico gratuito per sostenere le persone in questo momento di grave crisi sanitaria.



«Siamo un gruppo di Psicologhe e psicoterapeute - si legge in una nota delle professioniste che hanno deciso di attivare questo servizio nel nostro paese - che lavorano nel territorio di Cassano. In un’emergenza come quella che stiamo vivendo in seguito alla pandemia di COVID-19, la paura della situazione nuova, inattesa e potenzialmente dannosa per la salute nostra e per quella dei nostri famigliari e la necessità di una condizione di isolamento sociale comportano una inevitabile sensazione di perdita di controllo, innescando reazioni di stress, per non parlare dei professionisti sanitari che sono impegnati in prima linea a fronteggiare l’epidemia nei vari setting del servizio sanitario, esposti al rischio di infezione e a un sovraccarico emotivo: carenza di adeguati dispositivi di protezione individuale, turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, riduzione delle risorse umane e in alcuni casi precarietà organizzativa, per questo motivo abbiamo pensato di offrire in maniera gratuita il nostro supporto in collaborazione con il Comune di Cassano delle Murge, a cittadini e personale sanitario che ne abbiano necessità, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 per via telefonica, o anche tramite sms».

(n.b. i numeri nella foto)