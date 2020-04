Più tempo per chiedere il bonus spesa. E continuano le iniziative per aiutare chi è in difficoltà

Due giorni in più per chiedere il bonus alimentare.

Il Comune ha prorogato i termini dell’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale: la nuova scadenza è quella dell'8 aprile.

Le domande vanno inviate o consegnate, secondo le modalità dell'avviso, entro le 12.30 di mercoledì prossimo. Qui tutte le informazioni per fare richiesta.

Continuano intanto le iniziative a Cassano per far fronte alle esigenze delle persone in diffiicoltà.

Si allunga la lista delle attività commerciali che hanno aderito al "Carrello della Carità", l'iniziativa promossa dalla Caritas cassanese e dal Santuario dei padri Agostiniani, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

All’uscita dei supermercati o delle attività commerciali disponibili è posto un carrello vuoto. Chi lo desidera può depositare viveri di prima necessità e prodotti per la pulizia personale e di casa. Un incaricato della Caritas provvede al ritiro di quanto è stato donato, distribuendolo alle Caritas parrocchiali che poi lo consegneranno alle persone che ne hanno bisogno.



Parrocchia Santa Maria Assunta IBAN IT60 F084 6041 4300 0000 0905 115

Parrocchia Santa Maria delle Grazie IBAN IT88 P084 6041 4300 0000 1597 911

E' anche possibile, in alternativa, accendere un buono spesa versando alla cassa dell'attività commerciale il corrispettivo di quanto si desidera offrire. Gli incaricati Caritas provvederanno a convertire il buono in prodotti, prevalentemente freschi, per distribuirli. E' possibile anche effettuare donazioni, specificando la

L'associazione "Cercasi un Fine", inoltre, - che a Cassano da tempo ha promosso e gestisce una scuola di italiano per stranieri - sta raccogliendo richieste di aiuto da parte dei migranti che vivono nel nostro paese, soprattutto per l’acquisto di generi di prima necessità.

«Molti di loro - affermano i volontari dell'associazione - hanno perso il lavoro precario che avevano e non hanno neanche la possibilità di mendicare. Come associazione stiamo facendo tutto il possibile per aiutarli, attingendo alle risorse limitate della nostra associazione e alle nostre risorse personali. Però, purtroppo, non basta».



Chi volesse, fanno sapere dall'associazione, dare un contributo e dare una mano a queste famiglie in difficoltà, può farlo attraverso il tasto "DONA ADESSO" che trova sulla homepage del sito dell'associazione, oppure tramite bonifico bancario intestato a Cercasi un Fine Onlus, IBAN: IT26C0846941440000000019932 (BCC Credito Cooperativo).

Le somme raccolte serviranno all'acquisto di buoni spesa.