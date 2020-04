Pasquetta, Cassano "off-limits". Di Medio: «Sanzioni pesantissime per i trasgressori»

Posti di blocco e sanzioni pesantissime.

E' l'annuncio della sindaca Maria Pia Di Medio in occasione dell’imminente Pasquetta.

Sanzioni per coloro che, disattendendo i provvedimenti per il contenimento del contagio, decideranno di recarsi in Foresta per il tradizionale pic-nic o presso le case di villeggiatura per il week-end pasquale.

«Inizia – scrive la Di Medio su Facebook - la Settimana Santa. La Pasqua è la festa più grande. La Resurrezione di Nostro Signore è un evento straordinario. In questo periodo, però, abbiamo un PROBLEMA: la PASQUETTA!!! Voglio ricordare che il D.P.C.M. VIETA ASSOLUTAMENTE lo spostamento da un paese all’altro. Il piacere di passare una giornata nella Foresta Mercadante dovremmo rinviarlo a favore di una giornata futura con la certezza di non essere contagiati dal COVID. Così come il piacere di stare nelle case di villeggiatura (mi rivolgo a coloro che hanno le proprietà in particolare nei nostri Borghi) dovrà essere sostituito con il piacere di non contagiarsi. Ricordo che per questa Pasquetta bisogna RESTARE A CASA. SEGNALO che saranno attivi Posti di BLOCCO nelle strade di accesso a Cassano sia della PM, sia dei Carabinieri che della Protezione Civile.

Abbiate cura di voi e dei vostri cari e sappiate che saranno comminate le SANZIONI, previste dal Decreto, che vi ricordo ancora sono molto SALATE.

Perciò RESTATE A CASA. Fatelo per voi stessi, per i vostri cari e per chi, pur volendo restare a casa, è costretto in strada per vigilare sulla vostra salute mettendo a repentaglio la loro.

Solo UNITI e rispettando le regole potremo FARCELA».