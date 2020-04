Covid-19, si può andare in campagna per i lavori "indifferibili". Ma non a Pasqua e Pasquetta

Posso recarmi presso il mio terreno, per coltivarlo, senza incorrere in una sanzione? Una domanda che in tanti a Cassano si sono posto in queste settimane.

Oggi l’assessore all'Agricoltura del Comune, Carmelo Briano, con una nota informa che il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia ha autorizzato gli operatori agricoli a recarsi presso i fondi agricoli per l’esecuzione di lavori ritenuti indifferibili.

Nella nota l'assessore Briano spiega che l’autorizzazione è valida anche per gli hobbisti.

Per recarsi presso il fondo agricolo per i lavori sarà necessario munirsi di autocertificazione.

Il "permesso" non ha validità per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ovvero per i giorni 12 e 13 aprile, almeno per il territorio di Cassano, poichè vige l'ordinanza della Sindaca Maria Pia Di Medio che vieta ogni tipo di attività agricola.

L’Ufficio Agricoltura del Comune di Cassano delle Murge resta a disposizioni per ulteriori informazioni.