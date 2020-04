Cartoline desertiche su Cassano e foresta Mercadante. Rispettato il decreto Io resto a casa

Il giorno del Lunedì dell'Angelo è stato rispettato in pieno il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Io resto a casa". Dalla città alla foresta di Mercadante si sono avvistate solo pattuglie delle Forze dell'Ordine che hanno presidiato a lungo e con capillarità il territorio cassanese. Dal Sindaco Maria Pia Di Medio il ringraziamento ai gitanti e alle Forze dell'Ordine : <<Seppure dispiace vedere il nostro territorio vuoto sono contenta del rispetto dei divieti da parte dei visitatori. Oggi hanno dimostrato un elevato senso di responsabilità per l'emergenza sanitaria in atto. Con la tranquillità e la sicurezza accoglieremo quanto prima e meglio di prima i turisti e i gitanti. Ringrazio, anche, tutta la Forza dell'Ordine Pubblica e Privata impiegata. Un sacrificio che beneficerà l'intera comunità>>