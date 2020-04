Coronavirus, il Comune apre un conto corrente per raccogliere fondi per affrontare l'emergenza

Il Comune di Cassano delle Murge ha istituito presso la tesoreria comunale un conto corrente tecnico con denominazione: “COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE - FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS”.

"L’obiettivo - spiega la Sindaca Maria Pia Di Medio - è quello di rendersi partecipi di iniziative volte alla raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus al fine di sostenere la popolazione cassanese in difficoltà".

CONTO CORRENTE IBAN IT 84 M 05424 04297 000000001058

Le donazioni saranno impiegate per le seguenti finalità:

- supporto alle attività degli addetti della Protezione Civile e dei volontari impegnati per l'emergenza Covid-19;

- acquisti straordinari di beni alimentari di prima necessità;

- farmaci per ammalati in condizioni di indigenza, non soggetti ad esenzione;

- prodotti e materiali di consumo quali: mascherine, tute protettive, disinfettanti, ecc.. da destinare a tutti gli operatori impegnati nella lotta al virus sul territorio.

"Il tuo aiuto è importante per sconfiggere il coronavirus", conclude la nota della Sindaca.