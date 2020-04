Di Medio: «Altri tre positivi al Covid 19 a Cassano»

Altri tre positivi al Covid 19 a Cassano.

Lo annuncia la sindaca Maria Pia Di Medio su Facebook.

«Il covid19 - scrive la prima cittadina - ci impone il livello massimo di attenzione ed il certosino rispetto delle regole.

Oggi il nostro territorio annovera nuovi tre cittadini positivi fortunatamente in quarantena domiciliare obbligatoria e non ospedalizzati.

Il contagio, avvenuto in ambito lavorativo medico, ingrossa le fila di chi, in prima linea, rischia la propria vita e quella dei suoi cari, per proteggere la nostra.

Virtualmente ci uniamo alla famiglia del dottor Le Rose, medico caduto dopo aver contratto il virus. Restate a casa. Soltanto rispettando le regole potremo farcela».