Poste Italiane, pagamento pensioni maggio 2020 a partire dal 27 aprile

Poste Italiane, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, continua a garantire il servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e della collettività tutta.

A tal fine, considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto, l'erogazione dei servizi è stata rimodulata.

Ritiro pensioni maggio 2020 a partire dal 27 aprile

Le pensioni del mese di aprile per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 27 aprile.

Se, invece, non si può evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, il cliente può richiedere il servizio di ritiro della pensione grazie alla Convenzione in essere tra Poste Italiane e i Carabinieri. Altrimenti è necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi:

27 aprile lunedì dalla A alla B 28 aprile martedì dalla C alla D 29 aprile mercoledì dalla E alla K 30 aprile giovedì dalla L alla P 2 maggio (mattina) sabato dalla Q alla Z



Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.

In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all'esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.



Uffici Postali

Poste Italiane garantisce il servizio con un numero omogeneo di uffici postali, aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune.

Si ricorda che l'ufficio postale di Cassano osserverà dal 27 aprile l'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.