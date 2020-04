Coronavirus, oggi 36 nuovi casi in Puglia e 8 decessi. 8 i contagi nel Barese

Giornata internazionale della Terra: un concorso per le scuole cassanesi

L’Amministrazione comunale ha indetto il concorso per gli alunni e studenti cassanesi in occasione della giornata mondiale della Terra del 22 aprile 2020. «Il concorso - si legge in una nota - ha come scopo quello di stuzzicare la creatività dei ragazzi con elaborati grafici e linguistici