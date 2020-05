Rifiuti, riapre il centro comunale di raccolta

A partire da domani, venerdì 8 maggio 2020, verrà riaperta la piattaforma di Viale Magna Grecia - angolo Via Calabria, destinata a centro di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati.

Il centro comunale di raccolta rifiuti sarà aperto con questi orari:

- Dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00;

- giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

- domenica mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

- domenica pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30 fino al 31/05; dal 1/6 dalle ore 17:30 alle ore 20:30.

L’accesso alla piattaforma sarà consentito solo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Comune:

- Il conferimento sarà ammesso solo agli utenti regolarmente iscritti al ruolo Ta.Ri. e in regola con il ritiro delle attrezzature per la raccolta porta a porta; a tal fine il personale del centro di raccolta ha diritto di chiedere l’esibizione e/o consegna della tessera sanitaria per i controlli del caso e non può consentire il conferimento a chi non risultasse in regola;

- in caso di conferimenti da parti di soggetti per conto di iscritti al ruolo Ta.Ri. va esibita regolare delega dell’iscritto al conferente, e quest’ultimo dovrà esibire e consegnare la tessera sanitaria dell’iscritto per i controlli del caso;

- l’accesso sarà consentito ad un utente alla volta, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni governative che vietano assembramenti e impongono il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

- è fatto obbligo a tutti gli utenti autorizzati al conferimento di indossare una mascherina di protezione (del tipo FFP2, FFP3, chirurgiche, o filtranti prive di marchio CE, se prodotte ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. n.18/2020, come convertito con la Legge n.27/2020), guanti monouso, e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale del centro;

- Si invitano i cittadini ad usufruire del servizio solo se strettamente necessario, ricordando che vige l’obbligo di servirsi del servizio porta a porta e che lo spostamento dalla propria abitazione o azienda al centro di raccolta dovrà essere giustificato, sotto la propria responsabilità, mediante la compilazione dell’apposito modulo di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno;

- è consentito un accesso settimanale ad utente, ferme restando tutte le regole di conferimento.