Coronavirus: oggi 10 casi in Puglia, quasi tutti in provincia di Bari

Rinviato il Minibasket in Piazza 2020

Rinviato al 2021 anche il Minibasket in Piazza. A darne comunicazione, in una nota pervenuta in Redazione, è la Pielle Matera. Il Minibasket in Piazza è un torneo Internazionale di minibasket, che da 27 anni, ha visto la partecipazione di diverse compagine provenienti da 4 continenti