Coronavirus: 23 nuovi casi nelle ultime ore. Tre sono in provincia di Bari

Dai 2.630 test effettuati oggi in Puglia, sono emersi 23 nuovi casi positivi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 1 riguardante un residente fuori regione.

Non sono stati registrati decessi.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Il bollettino epidemiologico regionale odierno è disponibile cliccando qui.

Sono 4.678 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3.973 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 152.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 249.211 test. I 4.648 sono così divisi: 1.516 nella provincia di Bari; 382 nella provincia Bat; 675 nella provincia di Brindisi; 1.218 nella provincia di Foggia; 575 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 31 attribuiti a residenti fuori regione.

Le dichiarazioni delle Asl

«I casi odierni riguardano cittadini stranieri il cui arrivo è stato gestito dalla Prefettura di Lecce - spiega il Dg della Asl Lecce, Rodolfo Rollo - la Asl è intervenuta in sinergia con le forze dell’ordine per le tempestive valutazioni sanitarie e l’effettuazione dei tamponi. I casi sospetti sono già stati inviati in strutture idonee per l’isolamento».

«In provincia di Foggia - dichiara il dg Asl Foggia Vito Piazzolla, sono stati registrati in data odierna 9 nuovi casi positivi di Covid 19. Di questi, 8 sono collegabili a focolai preesistenti. Sono tutti in buone condizioni di salute. Il nono caso è un cittadino senegalese, con patologie pregresse, attualmente ricoverato presso il Policlinico di Foggia. La situazione è sotto controllo. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia sta continuando a tracciare la catena di contatti e a provvedere al loro isolamento».

«Due casi positivi di quelli registrati nelle ultime 24 ore riguardano contatti stretti già posti in isolamento sanitario, il terzo invece è un caso arrivato da fuori regione per il quale sono già state attivate le indagini epidemiologiche per individuare i contatti stretti» dichiara il Dg Asl Bari Antonio Sanguedolce.

«I due casi registrati in provincia di Brindisi - spiega il Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone - provengono da fuori regione. Il primo, in arrivo dalla Romania, ha aderito alla nostra richiesta di sottoporsi al tampone volontario, che ha rivelato la positività al Covid. Il secondo caso, in arrivo da Roma, ha avuto un rialzo febbrile e si è sottoposto al tampone. In entrambi i casi, è stata ricostruita la rete dei contatti e sono state predisposte le misure di isolamento fiduciario».