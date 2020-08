Rifiuti ingombranti: almeno tre mesi per usufruire del servizio di ritiro a domicilio

Si compone il numero 800.036.459, si rimane un po' in attesa per poter parlare con un operatore. Poi, finalmente, la risposta.

Ma le parole dall'altro capo della cornetta non sono proprio quelle che si sarebbero volute ascoltare: «Per ritirare dal suo domicilio un rifiuto ingombrante, la prima data utile è il 24 ottobre».

Sì, più di tre mesi per ritirare un vecchio mobile non più utilizzabile o un elettrodomestico rotto e non più riparabile: rifiuti troppo grandi per entrare nella propria autovettura ed essere consegnati al centro di raccolta della zona artigianale.

Il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti della TeknoService a Cassano sconta ritardi lunghissimi.

A ottobre del 2019 il servizio, in una nota dell'azienda, veniva presentato come una sorte di fiore all'occhiello del'attività di raccolta differenziata dei rifiuti a Cassano, soprattutto perché è utile a contenere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in periferia e nelle campagne del paese.

Ma al momento il ritiro dei rifiuti ingombranti è disponibile solo il sabato, così facilmente si arriva a disporne a distanza di mesi.

Il cittadino, come sempre, deve arrangiarsi da solo: prendere a noleggio un mezzo o smontare pezzo pezzo l'arredo o l'elettrodomestico di cui si vuole disfare, sopportando purtroppo altri costi e altri disagi.