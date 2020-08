Coronavirus: sono 33 i nuovi contagi. Molti arrivano da fuori regione

Oggi, mercoledì 19 agosto, in Puglia sono stati registrati 2694 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 7 in provincia di Bari; 2 nella provincia di Brindisi; 8 in provincia di Foggia; 15 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 273632 test. 3990 sono i pazienti guariti. 370 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4915 così suddivisi: 1600 nella Provincia di Bari; 394 nella Provincia di Bat; 683 nella Provincia di Brindisi; 1278 nella Provincia di Foggia; 634 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto; 36 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/6LAdO

“Il Dipartimento di Prevenzione - dichiara Antonio Sanguedolce direttore generale dell'ASlL Bari - ha registrato oggi 7 nuovi casi di positività. Si tratta in dettaglio di 2 rientri da Malta, uno dall’Albania, un contatto stretto di un caso positivo già noto e 3 casi individuati durante l’attività di triage in struttura sanitaria”.

"In provincia di Brindisi - afferma il direttore generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone - il tampone è risultato positivo per due casi arrivati dalla Lombardia. È in corso la ricostruzione della rete di contatti".

“I nuovi casi di persone positive al Covid19 registrati oggi in provincia di Foggia - afferma il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla - sono 8. Di questi: 4 sono collegati a focolai preesistenti e circoscritti; in 2 casi si tratta di persone rientrate dalla Grecia; una terza persona, invece, è rientrata dalla Croazia.

L'ottavo caso riguarda un cittadino straniero presente sul territorio provinciale ed è collegato ad un focolaio già noto. Le 8 persone sono state prese in carico dai servizi aziendali e sono in corso tempestivamente tutte le attività di tracciamento dei contatti stretti”.

“Continua con efficacia il tracciamento e la sorveglianza epidemiologica nella nostra provincia - afferma Rodolfo Rollo, dg dell'ASL Lecce - . Oggi registriamo 8 casi positivi in isolamento in quanto contatti stretti di persone positive già note, 2 casi per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche, 3 salentini rientrati da Malta, 3 stranieri presenti sul territorio provinciale e un caso proveniente da fuori regione”.