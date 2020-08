Coronavirus: in Puglia 22 nuovi casi positivi, 12 quelli registrati nella provincia di Bari

Oggi sabato 22 agosto 2020 in Puglia sono stati registrati 2579 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 22 casi positivi: di questi 12 sono della provincia di Bari.

Non sono stati registrati decessi

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 281.824 test. 4001 sono i pazienti guariti. 436 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4992 così suddivisi:

1630 nella Provincia di Bari;

403 nella Provincia di Bat;

683 nella Provincia di Brindisi;

1304 nella Provincia di Foggia;

643 nella Provincia di Lecce;

293 nella Provincia di Taranto;

36 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/rTrAn

“Sono 12 - afferma Antonio Sangue dolce, dg dell'ASL Bari - i casi positivi registrati oggi dal Dipartimento di Prevenzione. Tra questi vi sono 5 rientri dall’estero - 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall’Albania -, 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento'.