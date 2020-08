Coronavirus, oggi 33 nuovi casi in Puglia. 11 registrati nel Barese

Oggi, domenica 23 agosto, in Puglia sono stati registrati 1.591 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 11 in provincia di Bari; 2 nella provincia BAT; 7 in provincia di Brindisi; 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 283.415 test. 4.003 sono i pazienti guariti. 467 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.025 così suddivisi: 1641 nella Provincia di Bari; 405 nella Provincia di Bat; 690 nella Provincia di Brindisi; 1313 nella Provincia di Foggia; nm647 nella Provincia di Lecce; 293 nella Provincia di Taranto; 36 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico regionale odierno è disponibile cliccando qui.

“Nella giornata odierna - è la dichiarazione del dg dell'Asl Bari Antonio Sanguedolce - il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 11 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si registrano 2 rientri dall’Albania, 6 contatti stretti di casi già presi in carico e altri 3 per i quali sono attualmente in corso le attività di verifica e tracciamento”.