Comune inadempiente: i dipendenti della Teknoservice in sit-in davanti alla Prefettura

Tutti i lavoratori della società Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Cassano, il 7 e l'8 settembre manifesteranno con un sit-in davanti alla Prefettura di Bari e successivamente davanti al Comune di Cassano delle Murge, per chiedere all’Ente di ottemperare il pagamento della premialità.

«Il Coordinatore della F.P. Cgil Bari Settore Igiene Ambientale Antonio De Leo - si legge in una nota del sindacato - diffida l’Ente ad ottemperare agli obblighi dell’appalto al fine di rispettare l’art. 4 del capitolato tecnico legato, appunto, alla premialità per il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata. Si tratta, inoltre, di una richiesta legittima da parte degli operatori ecologici, poiché le maestranze hanno ottemperato alle richieste dell’Ente nell’esecuzione degli obiettivi. Dopo la prima giornata di sciopero del 13 luglio 2020, ad oggi tutti i lavoratori non hanno percepito la premialità nei tempi stabiliti dall’esercizio dell’appalto di igiene urbana, ponendo i dipendenti in uno stato d’incertezza e difficoltà. Insomma, un atto dovuto. Non permetteremo che, ancora una volta, i lavoratori siano l’anello debole del sistema politico-burocratico. Bisogna, in ogni modo, onorare gli impegni assunti e sottoscritti tra le parti. Non - conclude la nota - ci fermeremo, il giorno 07 Settembre, presso la Prefettura di Bari, chiederemmo di essere convocati dalla in Prefettura per un eventuale tavolo tecnico, al fine di evitare disaggi ai cittadini di Cassano».