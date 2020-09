Giovane positivo alla Covid-19, Comune: «Asl sta ricostruendo contatti e facendo tamponi»

«Il Dipartimento di Prevenzione della ASL sta procedendo a ricostruire i contatti del soggetto positivo e sta sottoponendo a tampone tutti coloro le cui generalità sono state fornite dal medesimo».

È quanto comunica l’amministrazione comunale sulla sua pagina Facebook in relazione al nuovo caso di contagio a Cassano emerso nella giornata di ieri.

È stato lo stesso Comune, ieri, a comunicare la positività al virus di un giovanissimo rientrato dall’estero.

«Ai cittadini e loro contatti stretti conviventi, contattati dalla Asl per sottoporsi al tampone – si legge nella nota del Comune - si rammenta l’obbligo di ISOLAMENTO FIDUCIARIO in attesa dell’esito».

Intanto stamattina un locale inaugurato a Cassano solo pochi giorni fa, il bistrò “New Post” di piazza Moro, ha deciso di chiudere temporaneamente l’attività, perché si teme un caso di contagio.

«Per la sicurezza di tutti e per prevenire il diffondersi del Covid io e il mio staff – scrive la proprietaria in un post su Facebook - abbiamo deciso di fare tutti gli accertamenti necessari. Riapriremo solo quando saremo sicuri di non essere stati contagiati dal Covid-19». Non si sa al momento se la chiusura temporanea dell'attività è legata al contagio comunicato dal Comune nella giornata di ieri.

Dal Palazzo Municpale, intanto, partono le consuete raccomandazioni circa il distanziamento, l’uso delle mascherine nonché il lavaggio scrupoloso e frequente delle mani: «Siate coscienziosi! Fatelo per voi, per i vostri cari e per l’intera comunità».