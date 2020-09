Covid-19: prorogate le misure restrittive. 35 cittadini "sotto osservazione"

La sindaca Maria Pia Di Medio ha prorogato fino all'8 ottobre l'ordinanza dello scorso 22 settembre.

«Dall'incrocio dei dati giunti dalla Prefettura di Bari con quelli pure ricevuti dalla ASL BA - si legge in una nota diffusa dal Comune ieri sera -, si comunica che ad oggi sul nostro territorio risulta stabile il numero di cittadini positivi al virus (17, ndr). È salito a 35, invece, il numero di nostri concittadini in stato di "sorveglianza ed isolamento fiduciario" (in attesa di tampone oppure tampone da ripetere)».

Una situazione che ha spinto la prima cittadina a mantenere in vigore il provvedimento restrittivo preso nei giorni scorsi.

Il provvedimento ribadisce l’obbligo di quarantena domiciliare per tutti i soggetti positivi alla Covid-19. È fatto anche obbligo di isolamento fiduciario a coloro che siano entrati in contatto diretto con persone positive al tampone o per coloro che siano ancora in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari già effettuati.

È obbligatorio, in ogni ora del giorno, il corretto utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale, anche all’aperto, laddove non sia possibile evitare aree affollate o assembramenti. Sono vietati gli assembramenti, all’aperto e al chiuso, in ambienti pubblici e in spazi o locali privati.

Sono vietate le feste di qualunque genere, sia in locali pubblici che privati.

Resta consentita l’attività di ristorazione nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio (rispetto del distanziamento sociale, uso dei dispositivi di protezione individuale, igienizzazione frequente delle mani).

Pubblici esercizi ed attività commerciali dovranno informare la clientela degli obblighi imposti dalle norme nazionali, regionali e dell’Ordinanza Sindacale.

I trasgressori delle norme previste dall’Ordinanza potranno ricevere una multa dai 50,00 ai 500,00 euro, in misura proporzionata all’entità della violazione.