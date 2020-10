Vento, temporali e temperature in calo: allerta arancione su gran parte della Puglia

L'inizio della nuova settimana segna un cambio di passo sul fronte meteo.

Se questa domenica di ottobre ha regalato ancora sole e temperature miti, le previsioni per domani tracciano uno scenario completamente diverso, con un netto ritorno del tempo tipicamente autunnale.



In particolare, per la giornata di domani, lunedì 12 ottobre, la Protezione civile regionale ha emesso due diversi 'avvisi di criticità' (validi già dalle 20 di questa sera e per 24 ore).

Per quanto riguarda in particolare la Puglia centrale Adriatica, è prevista un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali, e gialla per il vento.

In generale, il bollettino regionale prevede "Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; Temperature: massime in sensibile diminuzione; Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, in estensione su Puglia settentrionale; localmente forti dai quadranti occidentali su resto del territorio regionale".