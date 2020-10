Scuola e Covid, Lazazzera: «Nessun caso di positività ad oggi. Prudenza e rispetto delle regole»

Nessun caso di positività ad oggi nel circolo didattico "Perotti-Ruffo".

Ad affermarlo con una nota rivolta a famiglie e personale è stata ieri la dirigente Ippolita Lazazzera. Che invita la comunità scolastica ad affidarsi alle notizie ufficiali e non ai "rumors".

«Entro stasera (ieri, ndr) - scrive la dirigente - non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale dall’ASL di riferimento circa casi di positività che possano coinvolgere il nostro Istituto. Comprendo la preoccupazione circa situazioni ancora non chiare sul territorio di Cassano, ma risulta indispensabile seguire le vie dell’ufficialità. Raccomando a tutti di fa riferimento a medici e/o pediatri di base; in caso di dubbi circa i contatti “a rischio ” è necessario rimanere a casa . È fondamentale la prudenza e il rispetto delle regole affinché si possa continuare con la didattica in presenza. Parimenti invito tutti a non seguire le vie dei rumors, ma quelle delle prassi consolidate e tutte dell’ufficialità. Tutte le scuole - conclude la dirigente - stanno vivendo dei momenti complessi, la situazione epidemiologico cambia di giorno in giorno, ma sono certa che il senso di responsabilità di ciascuno di noi prevarrà in questo momento».

Intanto ieri il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inviato al Ministero dell’Istruzione una lettera per adottare immediatamente forme flessibili di attività didattica nelle scuole superiori.

«In considerazione dell’attuale andamento della situazione epidemiologica in Puglia - si legge nella lettera - del particolare rischio di diffusione del contagio e delle situazioni critiche evidenziate dal Dipartimento della Salute della Regione Puglia, correlate al notevole aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza con l’apertura delle scuole a causa della mobilità degli studenti, in particolare del secondo ciclo scolastico, segnalo l’urgenza di adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, come previsto dal dpcm 18 ottobre 2020 (rimodulazione orari ingresso e uscita, didattica integrata digitale, turni pomeridiani), da presentare nel corso della prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39. In ogni caso, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e dannosi affollamenti, sussisterebbero condizioni oggettive per l’adozione di apposito provvedimento emergenziale, ove detti provvedimenti non fossero adottati con immediatezza dagli istituti scolastici».