A Cassano contagi a quota 22. Di Medio: «No a misure più restrittive ma rispettiamo le regole»

Sono 22, ad oggi, le persone residenti a Cassano positive al Covid-19, quasi tutte asintomatiche.

A dirlo in una nota la sindaca Maria Pia Di Medio.

«La nuova ondata di recrudescenza del COVID 19 - afferma la prima cittadina - non ha, ovviamente, escuso Cassano. Siamo a tutt’oggi a circa 22 contagi positivi attivi, secondo i dati elaborati della Prefettura, ma, come sappiamo, concretamente e ad oras, questi numeri sono leggermente superiori e tendono ad aumentare..... perchè in Prefettura arrivano con il ritardo dei tempi di elaborazione ed il personale ormai è insufficiente. L’unica consolazione, se così vogliamo chiamarla (sic), è che la maggior parte sono casi asintomatici, evidenziati solo perchè dovevano fare esami strumentali in ospedale o perchè segnalati come contatti da altri positivi».

«Ma questo - continua la sindaca - non ci esime dall’essere attenti e rispettosi delle regole..... abbiamo gli anziani in casa, i soggetti “fragili” (cioè affetti da altre patologie), e, sicuramente, nessuno di noi vuole assentarsi dal lavoro. Ovviamente i contagiati non sono persone da offendere o da “schifare”,come purtroppo qualcuno, molto ignorantemente ed incivilmente, sta facendo. Se ci fermiano un solo momento a riflettere non ci riesce difficile comprendere che tutte le nostre inadempienze o, peggio, il negazionismo, mettono in pericolo tutte le categorie lavorative, dai bar, ristoranti, attività commerciali, uffici, attività produttive con la inevitabile ripercussione sui posti di lavoro....».

«A tutto questo associamo che, dal punto di vista sanitario, abbiamo altre grandi criticità a cominciare dal ritardo della distribuzione dei vaccini antinfluenzali, di cui, a tutt’oggi, non ci sono notizie, la carenza dei posti di degenza ospedaliera COVID e.....la disponibilità dei tamponi. A questo proposito a Cassano siamo riusciti ad ottenere la disponibilità della ASL per un “Drive in” per l’esecuzione dei tamponi necessari in seguito alle segnalazioni dei medici o per il rientro dei bambini a scuola (daremo comunicazione a parte). Se vogliamo superare in buona salute, e con i nostri affetti vicini, questo momento di grave emergenza sanitaria, se vogliamo vincere contro un nemico invisibile ma molto aggressivo, dobbiamo essere collaboranti e disponibili a rispettare le semplici regole, che ormai dovranno far parte del nostro comportamento quotidiano ancora per diversi anni, non dobbiamo avere timore di richiamare coloro che non le rispettano, perchè ne vale della nostra salute e di quella di tutti. Alcuni Comuni stanno provvedendo a misure più restrittive di quelle peviste dal DPCM. Io non lo farò. Voglio credere, sperare e avere fiducia - conclude la Di Medio - nel senso di responsabilità di tutti affinchè la nostra economia, già sofferente, non sia completamente azzerata».