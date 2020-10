Tamponi Covid-19: aperto il "drive-in" nella zona artigianale di Cassano

E' iniziata oggi l'attività del "drive-in" temporaneo per l'effettuazione dei tamponi miranti ad individuare il Covid-19 nei pazienti segnalati alla Asl dai medici di base.

Il sito prescelto è un capannone nella zona artigianale di Cassano, in passato sede di una palestra.

L'ingresso al drive-in è su via Totò, mentre l'uscita è su via F.lli De Filippo. Le persone che dovranno effettuare il tampone non dovranno scendere dall'auto e attraverso il finestrino potranno sottoporsi al prelievo da parte del personale tecnico della Asl.

Possono effettuare il tampone i cittadini segnalati dal proprio medico di base in caso di sospetto contagio o in presenza di sintomi.

La Asl poi provvederà a fornire il risultato del tampone dunque la negatività o positività al Covid-19.