Coronavirus: all'ospedale Miulli i tamponi molecolari, risultati on line in 24 ore

Tamponi Covid-19: aperto il "drive-in" nella zona artigianale di Cassano

cronaca

Possono effettuare il tampone i cittadini segnalati dal proprio medico di base in caso di sospetto contagio o in presenza di sintomi. L'ingresso al drive-in è su via Toto, mentre l'uscita è su via F.lli De Filippo.