In diciotto, tra agriturismi, B&B e privati cittadini, minacciano di portare in tribunale il Comune di Cassano, guidato dalla sindaca Maria Pia Di Medio, se non si opererà l'immediato ripristino della strada comunale che conduce alle contrade “Cristo Fasano”, “Balestra” e “Pollice”.

I 18 firmatari della diffida sono stati costretti a ricorrere allo studio legale dell’avv.to Luca Cecinati per chiedere che il Comune rispristini la normale viabilità in una strada ormai ridotta ad un autentico colabrodo, come non poche arterie della zona urbana.



La diffida - si legge nella nota inviata anche ai giornali locali - ha lo scopo di scuotere “dal silenzio assordante l’Amministrazione Comunale e gli uffici preposti che di fatto stanno lasciando decine di cittadini e lavoratori in una situazione di totale abbandono che non è in alcun modo più tollerabile ed accettabile”.