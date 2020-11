Lunedì riprendono le lezioni in presenza. Ma le famiglie possono optare per la didattica a distanza

Lunedì riprendono le lezioni in presenza anche a Cassano.

A disporlo la dirigente dell'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo" Ippolita Lazazzera sulla base del provvedimento adottato ieri dalla Regione Puglia.

Il provvedimento della dirigente dispone, dunque, che«l'attività didattica della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA si svolga in presenza, precisando che per il rientro a scuola è obbligatorio per gli alunni oltre che per il personale utilizzare la mascherina anche in condizione statica ovvero seduti al banco, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera s, del DPCM del 03/11/2020, per l’intera permanenza negli ambienti scolastici».

«Dal 9 novembre 2020 – inoltre - vengono riconfermati pure gli ingressi e le uscite differenziati e quanto già disposto nei documenti Protocollo Sicurezza e Disposizioni organizzative. Vengono riconfermati pure gli orari di ingresso e uscita e gli orari settimanali delle lezioni, comunque provvisori, previgenti alla chiusura».

«Le famiglie – prosegue la nota - che intendono avvalersi della DDI (didattica digitale integrata, ndr) potranno compilare apposita richiesta e la invieranno entro lunedì mattina esclusivamente al docente di classe prevalente o di italiano della Scuola Primaria e al docente coordinatore della scuola MEDIA. Alla richiesta non vanno allegati documenti di identità delle famiglie in quanto già agli atti della scuola. Detti docenti sono pregati di fornire ai genitori un indirizzo mail utile e di stilare, poi, comunque entro lunedì sera, apposito elenco di alunni le cui famiglie abbiano richiesto la DAD e di inoltrarlo ai collaboratori del Dirigente Scolastico: ins. Elisabetta Campanale, prof. Nicola Sapone».

Nella giornata di lunedì e martedì gli alunni i cui genitori avranno fatto richiesta potranno usufruire di DDI in asincrono (invio di materiale, schede, video tutorial) al fine di consentire all’Istituzione Scolastica di quantificare gli studenti in presenza e a distanza di ciascuna classe oltre che di quantificare le risorse tecnologiche e di rete. I docenti invieranno il materiale e non inseriranno assenze degli studenti i cui genitori abbiano inoltrato la richiesta. Poi si procederà pure con i collegamenti in sincrono (videolezioni MEET)»