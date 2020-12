Insegnante positiva al Covid-19: chiude il plesso di via Gramsci

Resterà chiuso domani il plesso "Unità d'Italia" di via Gramsci, dell'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo".

Una insegnante della scuola primaria, infatti, è risultata positiva al tampone per Covid-19.

«Avendo appena appreso telefonicamente - si legge in una nota della dirigente Ippolita lazazzera - della positività di una docente del Plesso, non avendo ancora ricevuto la comunicazione ASL, nelle more di essere contattata dal Dipartimento di Prevenzione Covid e della ricostruzione dei tracciamenti considerata la peculiarità dell’Istituzione Scolastica e la presenza di minori, nelle more della preannunciata, per le vie brevi, Ordinanza del Sindaco del Comune di Cassano delle Murge, immediatamente informato, si anticipa che domattina il solo Plesso di Via Gramsci rimane chiuso».

«Si dispone - continua la nota della dirigente - che il personale docente e alunni proseguano le attività a distanza e i collaboratori scolastici tutti rimangano a casa, fino a nuove indicazioni. Si procederà tempestivamente alla sanificazione del plesso. Seguiranno tempestive comunicazioni individuali ad eventuali contatti stretti in seguito a interlocuzioni con il Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente».

E' attesa una ordinanza, dunque, da parte della sindaca che, verosimilmente, dovrebbe disporre la chiusura agli alunni del plesso scolastico fino al 4 dicembre, per riaprire, dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza e a distanza prevista per il ponte dell'Immacolata, il 9 dicembre.