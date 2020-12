Centro storico, ecco gli addobbi per le feste: rifiuti e degrado

Rifiuti nel borgo antico, ancora una denuncia dei residenti di "Cassano Vecchia".

Cittadini che ormai si sentono abbandonati dall'istituzione locale, che, nonostante le promesse, non riesce a controllare un "fazzoletto" di territorio e che viene sistematicamente messa alla berlina da un pugno di cittadini "sporcaccioni", che con la loro inciviltà vanificano ogni speranza di fare del nucleo storico il cuore del paese e della comunità locale.

«È vero - afferma il Movimento dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge - siamo in piena pandemia, è vero siamo in zona arancione, è vero ci sono mille altre criticità più serie della nostra ma ormai anche l'abbandono dei rifiuti è diventata una problematica importante da risolvere nel nostro comune. Ci siamo attivati diversamente cercando e sperando di trovare una risoluzione diplomatica per fronteggiare questa piaga sociale. Nell'ordine abbiamo contattato famiglie di extracomunitari e non, residenti nel centro storico che non attuano la raccolta differenziata, abbiamo chiesto all'amministrazione di organizzare una task force composta da assessori e tecnici comunali, abbiamo interpellato e chiesto aiuto alla Caritas ed alla associazione Cercasi un Fine. Purtroppo lo spartito è sempre lo stesso, sistematicamente cittadini di tutte le razze ed estrazione sociale abbandonano per le vie del centro storico rifiuti di tutti i tipi.

Ci chiediamo quindi cosa costa e quanto è difficile piazzare una fototrappola o telecamera a circuito chiuso in zone nevralgiche del paese vecchio proprio come fanno in tutti i comuni limitrofi.

Noi ci stiamo provando ma abbiamo bisogno dell'aiuto della macchina amministrativa e delle forze dell'ordine, da soli combattiamo una guerra persa in partenza.

A nulla valgono gli sforzi delle tante associazioni attive sul territorio se poi non si ha continuità ed appoggio fattivo da parte dell'amministrazione.

Sperando in un miracolo natalizio - conclude la nota dell'associazione cassanese - vi auguriamo buon inizio delle festività».