Vaccino anti Covid 19, 11 centri per lo stoccaggio in Puglia: prima fase per 450mila persone

Sono 11 i centri individuati in Puglia per lo stoccaggio dei vaccini anti Covid che dovrebbero essere consegnati dalla Protezione civile nella seconda metà di gennaio.

Si tratta di strutture idonee a conservare a meno 80 gradi il farmaco Pfizer. Il Policlinico di Bari, che ha cinque frigoriferi che raggiungono quelle temperature, potrebbe essere scelto come centro 'hub'.

Il commissario Arcuri, infatti, ha chiesto alle Regioni di indicare una struttura di riferimento.

Tra operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale Rsa, anziani in età avanzata over 80, le categorie che per prime verranno vaccinate in Italia, in Puglia, in prima battuta, saranno circa 450mila le persone che potrebbero sottoporsi alla vaccinazione.