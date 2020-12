Fondi Ue per 10 anni senza averne diritto: indagato cassanese

Per dieci anni ha percepito fondi comunitari per l'agricoltura, pur essendo sorvegliato speciale e dunque non avendone diritto.

Un 65enne di Cassano Murge - insieme a un 74enne di Altamura - è finito al centro di un'indagine della guardia di finanza, nell'ambito della quale sono accusati di truffa e indebita percezione di fondi dell'Unione Europea.

Dall’Unione Europea sono arrivati 61mila euro che non avrebbe mai dovuto avere, in virtù delle norme del Codice antimafia.

Le norme del Codice, infatti, inibiscono a soggetti "socialmente pericolosi" la percezione di finanziamenti pubblici.

Per ottenerli i due (che avevano alle spalle condanne per estorsione, rapina, furto, ricettazione, detenzione di armi) presentavano dichiarazioni false, nelle quali era scritto che non c'erano cause ostative alla erogazione dei fondi.

I controlli sui due agricoltori sono stati effettuati nell'ambito di verifiche sui fondi comunitari, con particolare attenzione a quelli rilasciati tramite le misure di sostegno della Pac (Politica agricola comunitaria).

Oltre al processo penale, i due dovranno affrontare anche un'indagine erariale, considerato che sono stati segnalati alla Corte dei conti per il danno erariale causato. All'Agea invece dovranno restituire i soldi percepiti indebitamente.