Al via CassanoScienza, l'obiettivo del Liceo: «Via i tabù, promuoviamo curiosità e conoscenza»

In un momento in cui inizia a essere sempre più presente la voglia di riprendersi quanto anno perduto, in un incessante periodo di privazioni, da cui si cerca di uscire, l’istituto ‘Leonardo da Vinci’, di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, torna a far sentire la sua voce presentando la settima edizione di CassanoScienza sviluppato sul tema ‘Apparenze’.

Seppur online, dal 24 al 27 maggio è possibile assistere a conferenze, spettacoli e laboratori di campo scientifico, naturalistico, artistico e letterario, con il fine di sviluppare nella comunità curiosità e conoscenza, così da rimuovere tabù ancora presenti sulle scienze e incrementarne l’interesse.

Il festival è iniziato il 24 maggio con una conferenza inaugurale presieduta dalla docente di matematica e fisica del liceo, Marcella Tritto.

Il primo a prendere parola è stato il dirigente scolastico Giacomo Antonio Mondelli che all’inizio del suo discorso ha ribadito le condizioni minime ma essenziali che hanno permesso la realizzazione del festival in sicurezza.

Apparenze: è questo il tema della settima edizione di Cassanoscienza, tema definito interessante e coinvolgente dal dirigente scolastico stesso. “Il nostro obiettivo è che si parli di Cassanoscienza anche fuori dal territorio” ha concluso, con l’augurio che l’alto livello del liceo venga conosciuto da più studenti possibili.

Altro ospite della conferenza è stata la sindaca di Cassano Maria Pia Dimedio favorevole alla divulgazione della cultura scientifica che ha definito “unico strumento che l’uomo ha per divulgare la pace”.

Subito dopo ha preso parola Alessio Perniola, direttore di Multiversi, che ha spiegato in maniera dettagliata l'organizzazione del festival, ricordandone i vari appuntamenti.

Agli ospiti si è aggiunto il professore Nicoletti, direttore del parco nazionale dell'Alta murgia. “In Italia ci sono 24 parchi nazionali ed averne uno è una presa di consapevolezza e impegno - comincia così il suo discorso - il parco, ad oggi patrimonio del Paese, punta ad essere patrimonio del Mondo. La scienza ha dato un importante riconoscimento a questo territorio svelandone possibilità affascinanti e permettendone l'apertura a grandi fonti di impegno. Noi viviamo in un posto che emana energia, la murgia è ricca di stimoli, la Puglia tutta intera è parte di un altro continente e la murgia è la parte più alta”. È così, con un tono patriottico, che ha definito il territorio cassanese dichiarandone l’unicità nel Mondo che conferisce un brand ai prodotti territoriali.

Al termine della conferenza la prof.ssa Tritto ne ha approfittato per ringraziare tutto il personale scolastico che ha contribuito alla realizzazione del festival, in particolare il prof. Vito Mele, docente di lettere del liceo. Oltre al personale scolastico sono anche intervenute la dott.ssa Caprio, l'assessore al bilancio del comune di Cassano, l'avvocato Gatti e l'avvocato Saturno del club UNESCO per un saluto finale. Un ringraziamento, infine, è andato agli sponsor che hanno sostenuto questa edizione consentendone lo svolgimento in piena sicurezza e dando continuità al progetto che da otto anni viene realizzato dagli studenti dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Cassano.